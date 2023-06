Fondazione, Canafoglia: "Minacciato sei volte"

La Fondazione Città di Senigallia torna in consiglio comunale, il commissario straordinario Canafoglia: ‘Abbiamo bisogno del supporto di tutti’. La seduta di aula, convocata in sessione straordinaria, ha fatto seguito all’audizione effettuata lo scorso 10 maggio in Conferenza dei Capigruppo, in sede congiunta con la prima Commissione permanente.

Ieri l’opposizione ha disertato la seduta e ha risposto con un comunicato stampa: "Non si comprende il senso di questa ulteriore riunione – si legge nel comunicato – non essendoci stato comunicato nell’atto di convocazione nessun fatto nuovo rispetto alla Commissione. È a dir poco inusuale la convocazione ‘straordinaria’ del consiglio che viene convocata solo in casi eccezionali".

Il Commissario ha parlato del contenzioso con società Autostrade e delle proprietà che dovrà cedere per fare fronte al contenzioso che si era aperto con società Autostrade: "la Fondazione al termine della causa deve oggi restituire ad Autostrade per l’Italia una somma superiore ai 14 milioni e mezzo. Il provvedimento non avrebbe posto alcun problema se i soldi incassati dopo il primo grado (ricordiamo 18.988.893,84 euro oltre Iva e spese legali) fossero ancora nella disponibilità dell’Ente, come cautela avrebbe dovuto suggerire. Il gravissimo problema è che, come attestato nella relazione dal Commissario medesimo, in cassa della Fondazione oggi ci sono rimasti solo 8.515.189,59 euro" – si legge nella relazione dell’avvocato Corrado Canafoglia.

Durante la seduta il Commissario ha parlato anche dei momenti difficili che ha affrontato durante il suo incarico: "Ci sono state delle pressioni sui dipendenti – ha spiegato – e io ho denunciato tre atti intimidatori su sei. Non posso passare il tempo a denunciare, ma è chiaro che se dovremo difenderci lo faremo. Stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione a quello che è un Ente a servizio della città, un patrimonio di tutti e, come abbiamo già fatto in passato stiamo cercando il supporto di tutti, perché è di quello che abbiamo bisogno".

Canafoglia ha inoltre elencato i servizi a cui fa fronte attualmente l’Ente come l’ospitalità a 15 alluvionati. Ha elencato le problematiche strutturali legate all’immobile: "Stiamo lavorando tutti a testa bassa, dico stiamo perché insieme a me c’è una squadra che è fatta dalla persone che lavorano all’interno della Fondazione per cercare di tenerla in vita".