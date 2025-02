Fondazione Carifac, oasi fiorite e biodiversità col progetto "+api"

Il progetto "+ Api. Oasi fiorite per la Biodiversità", giunto alla terza edizione, promosso da Filiera Futura, è una delle più importanti iniziative della Fondazione Carifac volte a preservare e promuovere la biodiversità. In questa edizione sono cinque i comuni del territorio di operatività della Fondazione Carifac che partecipano al progetto: Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cupramontana e Monteroberto. L’obiettivo principale del progetto è la creazione di spazi verdi dedicati alla protezione delle api e degli altri impollinatori, fondamentale per la salute degli ecosistemi per la sicurezza alimentare globale. Uno sguardo particolare lo merita il Comune di Fabriano perché lo spazio verde, di proprietà comunale, di 30 metri quadrati in pieno centro, è inserito all’interno dell’Asp, che ospita anche un centro diurno per anziani e malati di Alzheimer.