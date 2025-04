"Fondazione Carifac sia alleata di Ancona"

E’ un grido di allarme che l’europarlamentare FdI-Ecr Carlo Ciccioli urla chiedendo una forte presa di posizione da parte della Carifac. "Mi aspetto che la Fondazione Carifac di Fabriano sia alleata di Ancona in questa fase per ottenere più tempo per le trattative con Cariverona e ottenere un accordo equo e giusto che è nell’interesse di tutti, a partire proprio dalla Fondazione Carifac. E questo non è solo un mio pensiero visto ciò che è accaduto l’altro ieri durante l’organo di indirizzo della Fondazione fabrianese durante il quale tantissime sono state le obiezioni alla ratifica di questo accordo capestro". Le erogazioni nel territorio di Ancona, che oggi si aggirano intorno ai 4 milioni di euro annui destinati in larga parte a cultura e sociale, rischierebbero in breve tempo di essere ridotte al 10 per cento (400mila euro circa). Secondo la bozza di accordo con la Fondazione Carifac, infatti, sarebbe previsto un contributo una tantum di 30 milioni di euro da parte di Cariverona che però non sarebbe destinato solo ad Ancona e comuni limitrofi, bensì potrà essere utilizzato dalla Fondazione Carifac per tutti i Comuni della provincia. "Una scelta senza senso, figlia di una fretta e, forse, anche di un insensato gioco di potere, mi si passi l’affermazione, che sta offuscando il giudizio dato all’accordo dagli amici di Fabriano. Perché è innegabile che a fronte di un valore delle quote Unicredit accreditate all’ex Cassa di Risparmio di Ancona, stimabili ben oltre i 100 milioni di euro, è impensabile accettare una svalutazione così elevata", continua Ciccioli. L’europarlamenteare sostiene che non si tratta di una battaglia di campanili: "Nulla da obiettare sul fatto che siano attori marchigiani a gestire il provocato disimpegno di Cariverona, come qualcuno vorrebbe far credere, ma di un’operazione finanziaria totalmente errata che necessità di essere più equa e per questo c’è bisogno di tempo per negoziare. Mi auguro, quindi, che il 6 maggio, quando l’organo di indirizzo tornerà a riunirsi, ci sia un sussulto di orgoglio marchigiano al fine di arrivare a una valutazione del disimpegno di Cariverona che vada nell’interesse esclusivo della nostra Regione anche da quei soggetti che ieri hanno tentato, invano, di farlo approvare. Dovrebbero rendersi conto che una larga parte dei soci e dei rappresentanti in seno all’organo di indirizzo, hanno pienamente ragione a perseguire l’interesse collettivo e non, magari, personale".