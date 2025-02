Fondazione Carisj torna in prima linea più forte. Giovane imprenditore dona centomila euro

Manuele Vindusca. E’ il nome, sconosciuto ai più - lui per primo non ama apparire – di un giovane imprenditore jesino impegnato in attività in giro per il mondo, Cina compresa (i figli la scuola devono ‘obbligatoriamente’ frequentarla a Jesi , dove lo mettiamo il senso di appartenenza). "Mi ha chiamato giorni fa – racconta Paolo Morosetti presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presentando, affiancato dal segretario generale Mauro Tarantino la programmazione per l’anno in corso –. ‘Paolo vorrei dare una mano alla tua fondazione’ mi ha detto, mandami le coordinate ti faccio un bonifico". Ho pensato, cinque, seimila euro, ben vengano. Me ne sono visti arrivare centomila…". Sopravvissuta agli tsunami covid e fallimento Banca Marche, presenza preziosa e insostituibile da decenni sul territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi torna in prima linea con una serie di iniziative benefiche a sfondo sociale e culturale rese ancora una volta possibili grazie all’impegno costante dei suoi dirigenti alla generosità e alla sensibilità di soggetti, persone e realtà che fanno di Jesi e Senigallia autentici caposaldi per storia cultura e tradizione. "Non siamo morti – scherza l’ingegnere, da 24 anni al ‘servizio’ della Fondazione - non navighiamo nell’oro ma possiamo permetterci di focalizzare l’attenzione sui nostri obbiettivi sotto l’aspetto economico grazie anche ad una gestione attenta e consapevole delle nostre riserve patrimoniali". Diviso in tre settori l’elenco delle iniziative per il 2025.

1) Educazione, Istruzione e Formazione (in particolare contrasto alla dispersione scolastica). 2) Volontariato, Filantropia e Beneficenza (due bandi pubblici uno di 70mila euro, beneficiari gli enti di volontariato per iniziative volte a realizzare azioni positive nei confronti di minori e/o categorie disagiate, il secondo di 30 mila euro destinato a progetti presentati dalle Parrocchie).

3) Arte, attività e beni culturali. Curiosità: come sono stati impiegati i 100mila euro? A beneficiarne di volta in volta varie associazioni che si occupano di persone con disabilità fisica intellettiva, di persone affette da patologia di Alzheimer, malati con disturbi di comportamento alimentare, bambini ricoverati nel Reparto Oncoematologia dell’Ospedale Salesi. Un elenco infinito, per questo, e tanto altro ancora, grazie ingegnere.

Gianni Angelucci