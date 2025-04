Fondazione Cariverona finanzia progetti per 300mila euro

Giovani Scienziati per la Terra: scoprire la scienza per salvare l’ambiente, un progetto che vede come ente beneficiario Legambiente Marche Aps e come partner l’Università Politecnica delle Marche, finanziato con 128mila euro e Il Futuro Me come ente beneficiario la Fondazione Caritas Senigallia ETS e vari partner (Associazione Next Ets; Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo Ets; Istituto Istruzione Superiore Polo Tecnico-Professionale Corinaldesi Padovano; Istituto Comprensivo Senigallia Centro - Fagnani; Liceo Statale Enrico Medi; Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche) finanziato con 181mila euro. Sono questi i due progetti selezionati per il bando Direzione giovani, promosso dalla Fondazione Cariverona e finanziati nella provincia di Ancona. Nel progetto Giovani Scienziati per la Terra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado saranno coinvolti in uscite didattiche presso i laboratori sperimentali dell’Università Politecnica delle Marche, dove potranno osservare da vicino l’impatto degli inquinanti sull’ambiente e approfondire i meccanismi biologici e chimici che regolano gli ecosistemi. Oltre alle attività in laboratorio, i ragazzi parteciperanno a esperienze di monitoraggio sul campo, raccogliendo dati e analizzando le condizioni ambientali del territorio.