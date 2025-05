Fondazione Cariverona per sport e cultura

Fondazione Cariverona ha promosso il nuovo bando Sport e Cultura, che mette a disposizione 2 milioni di euro per sostenere iniziative dedicate a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, con un’attenzione particolare a chi cresce in contesti vulnerabili sul piano economico, sociale o culturale. L’obiettivo dell’iniziativa è di contrastare la povertà educativa minorile non con interventi assistenziali, ma con progetti capaci di attivare energie, creare relazioni, rafforzare competenze e aprire spazi di opportunità. È rivolta a enti pubblici e realtà non profit che operano anche nella nostra provincia.