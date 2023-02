"Continuare ad essere leader nel cambiamento di oggi e dei prossimi dieci anni" è l’obiettivo emerso da "Back to basics": una giornata di formazione con la fondazione Ermanno Casoli alla fondazione Burri per il management di Emc Fime, divisione motori dell’azienda fabrianese. L’arte come strumento di crescita, formazione e cambiamento per facilitare la trasformazione culturale e la continua innovazione nel fare impresa. "Back to Basic" è l’ultima iniziativa ideata dalla Fondazione Ermanno Casoli per Elica, leader globale dei sistemi di aspirazione in cucina, che vede ancora una volta la commistione tra arte e impresa. Quest’anno i protagonisti dell’iniziativa sono stati i manager di Emc Fime i quali sono stati invitati ad immergersi nell’arte contemporanea in una giornata di formazione alla Fondazione Burri a Città di Castello (Perugia) dove è presente l’esposizione più esaustiva delle opere del maestro. L’iniziativa "Back to Basics", ritorno alle origini, rappresenta "un approccio proattivo ed un invito a mettere in campo azioni che fanno la differenza, approcciandosi alla realtà da un punto di vista diverso. Semplicità come antidoto alla complessità, alla frenesia e alla sopraffazione della routine". L’obiettivo è "continuare ad essere leader nel cambiamento di oggi e dei prossimi dieci anni".