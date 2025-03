"Fondazione e Marche Teatro finalmente insieme"

"Desidero confermare l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e promuovere la lirica ad Ancona attraverso l’attività della Fondazione". Queste le parole con cui il sindaco Silvetti conclude la lettera inviata ieri alla conferenza stampa, cui non ha potuto partecipare per un impegno improrogabile. A rappresentarlo l’assessore alla Cultura Marta Paraventi che nel suo intervento ha ribadito l’impegno del Comune verso un contributo speciale dedicato all’attività della Fondazione: "Educazione al pubblico e ai giovani. L’amore per la lirica e la musica classica non deve essere concentrato solo durante la stagione lirica ma tutto l’anno. Attiveremo collaborazioni con gli istituti culturali cittadini e con le mostre in corso in occasione della stagione affinché Ancona torni a respirare un clima di grande qualità dal punto di vista culturale". Un impegno speciale rivolto ai giovani, alle scuole e agli studenti universitari che devono essere coinvolti e attirati verso l’amore per la lirica e il teatro. Un mantra che si è ripetuto anche negli interventi dei presidenti della Fondazione Muse, Andrea Zampini, e di Marche Teatro Valerio Vico. Intenti comuni non solo a parole ma concreti. Questa stagione lirica, infatti, vede per la prima volta una collaborazione sinergica tra Fondazione Muse e Marche Teatro. "In una città meravigliosa come Ancona – ha detto Giuseppe Dipasquale – le due istituzioni è giusto che debbano procedere, pur nelle rispettive autonomie, peculiarità e nelle differenti produzioni, insieme". "È la prima volta che Marche Teatro inizia una collaborazione con la Fondazione Teatro delle Muse – ha detto Vico – Le Muse devono essere il fulcro della cultura ad Ancona, inclusivo, con tutte le parti che collaborino sempre all’unisono, e aspirare ad essere sempre più un punto di riferimento della cultura italiana". Poi, ecco Zampini: "La Stagione 2025 vorremmo che fosse un anno di svolta per la Fondazione Muse. Un nuovo corso per la sua attività e per il coinvolgimento non solo degli amanti della lirica ad Ancona ma anche chi segue la lirica a livello nazionale portando nuovo pubblico".