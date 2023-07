Fondazione Farinelli, spettacolo a Sirolo per la lotta ai tumori del sangue

Fondazione Farinelli e lotta ai tumori del sangue: spettacolo a Sirolo per raccogliere i fondi per un dottorato. L’appuntamento è per domani, 21.30, al teatro Parco del Conero. Sul palco, gli If di Carlo Lantieri, Diego Vitaioli, Stefano Fedeli, Maurizio Miranda e Picciafuoco e Daniele Natalini, con Fabia Buglioni e Dania Orlando. Suoneranno i successi degli anni Ottanta (Spandau Ballet, Michael Jackson, Tina Turner) e ci saranno Prince, i Tears for Fears, i Queen, e "The Power of Love, dei Frankie Goes To Hollywood, il brano che Lollo amava", dice la madre e presidente della fondazione, Amalia Dusmet (foto).