Fondazione Fileni premia i 15 studenti più brillanti

Fondazione Marco Fileni, Onlus creata nel 2016 su iniziativa della famiglia Fileni in memoria del terzogenito Marco, è lieta di annunciare l’assegnazione di 30 borse di studio per merito e reddito agli studenti più meritevoli di Ancona e Macerata, nell’ambito della VII edizione del progetto "Crediamo nei giovani".

Premiati 15 studenti delle scuole superiori e 15 universitari, 10 dei quali dipendenti, coniugipartnercompagni o figli di dipendenti o soccidari delle aziende della Filiera Fileni, ai quali sono stati consegnati assegni rispettivamente da 500 euro e da 2.500 euro, per un ammontare complessivo pari a ben 45.000 euro.

Di seguito l’elenco completo dei 30 premiati: Kallol Dash, Naima Houdna, Kamalpreet Kaur, Meriem Omrani, Taulant Rrahimi, Aslam El Haiti, Lilymei Filippetti, Margherita Giovagnoli, Oscar Flamini, Jeta Gashi, Sinha Tasmin, Tanha Tasmin, Alessia Pulvirenti, Fabrizio Salvucci, Anna Cicarilli, per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori; Samar Hammouda, Alina Elena Bujor, Giovanna Muro, Chahrazed M’Hamed, Denis Bravi, Ketrin Keci, Irina Shlyapina, Daiana Dervishi, Costina Andreea Nan, Dajana Gijndali, Gulsin Celik, Giancarlo Oancia, Daniele Bongelli, Sally Talamonti, Maria Spinsanti, per quanto riguarda gli studenti universitari. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Circolo Cittadino di Jesi, sede scelta dalla Fondazione quale simbolo di una prestigiosa tradizione che pone al centro del tessuto civile lo scambio intergenerazionale, il benessere della persona e l’impegno sportivo e culturale. L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. Ospite della premiazione Federica Benassi, esperta di comunicazione in famiglia, che ha sviluppato il proprio intervento sul tema della conoscenza quale chiave che apre le porte del successo e dell’importanza di continuare a esplorare e a credere in sé stessi, perché ciascuno è destinatoa a realizzare grandi cose come autore della propria vita ed è in grado di lasciare un’impronta indelebile nel mondo. Per l’edizione 202223 la Fondazione ha ricevuto ben 779 domande (in aumento del 5,5% rispetto alle 738 del 202122).

Dal 2016, anno della prima edizione, la Fondazione Marco Fileni ha investito nell’iniziativa circa 300 mila euro in borse di studio, assegnate complessivamente a quasi 200 studenti, molti dei quali premiati in più edizioni.