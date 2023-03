Fondazione, Fratelli d’Italia: "Prorogare la nomina di Canafoglia"

Fondazione Città di Senigallia, l’opposizione contro Canafoglia ma la maggioranza invita la Regione a riconfermarlo nella carica di commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia. Qualche giorno fa, come un fulmine a ciel sereno il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile aveva dichiarato che la residenza protetta era prossima alla chiusura. A nulla era servita la conferenza stampa organizzata dall’avvocato Canafoglia per elencare i risultati ottenuti con la nuova riorganizzazione della Fondazione, per cui si prevede anche un progetto in collaborazione con la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti. "La residenza protetta non è nel progetto di Canafoglia – ha spiegato Campanile –. Il commissario ’ha dimenticato’ di ricordare che la proposta di accordo con l’Opera Pia prevede una nuova società mista che gestisca i 40 posti ’di cure intermedie’, che la Fondazione Mastai Ferretti gestisca il ’controllo di gestione e servizio amministrativo’, che alla nuova struttura è assegnato ’il personale sanitario rispondente ai requisiti richiesti’ (quindi non necessariamente tutto il personale) della Fondazione Città di Senigallia. La residenza protetta non è più prevista". L’avvocato Corrado Canafoglia è stato nominato commissario straordinario dalla Regione, la nomina scadrà il 14 aprile, ma Fratelli d’Italia chiede che la carica sia prorogata: "Fratelli d’Italia ha preso atto, fin da subito, della precisazione del commissario Canafoglia, il quale ha detto, con forza, che non ci sarà alcuna chiusura della residenza protetta della Fondazione. Fratelli d’Italia auspica che la Regione rinnovi il mandato di commissario straordinario della Fondazione a Corrado Canafoglia a fronte dei risultati della gestione commissariale della struttura in questa fase critica vissuta dalla Fondazione". Sulla Fondazione c’è in atto un’indagine penale e l’accertamento, sempre in itinere, dell’Autorità nazionale anticorruzione sui cui è d’obbligo il massimo riserbo. Contrario al rinnovo è il consigliere regionale e capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi: "Al di là di ogni valutazione, vogliamo sapere se è intenzione del presidente, che un anno fa si è assunto la responsabilità di una deliberazione fortemente viziata sotto il profilo della legittimità, rinnovare la figura del commissario, prorogare quello attuale, tenendo però bene a mente che sulla sua nomina pende ancora un ricorso davanti al Presidente della Repubblica, oppure, più opportunamente, invitare il Comune di Senigallia a nominare un nuovo consiglio d’amministrazione", ha spiegato il consigliere regionale .