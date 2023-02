Fondazione, il Pd: "Tante iniziative mai comunicate"

Fondazione Città di Senigallia, i consiglieri di opposizione chiedono lumi. "Abbiamo visto la recente conferenza stampa di auto incensazione del commissario della Fondazione – spiegano -. Lungi da noi il voler entrare nel merito delle sue affermazioni ma ci teniamo ad evidenziare alcuni aspetti. Apprendiamo di alcune iniziative di cui, al di là delle pubblicazioni obbligatorie per legge, i consiglieri comunali non erano a conoscenza". In più occasioni i consiglieri di opposizione avevano chiesto chiarimenti sulla Fondazione: "In un anno non è stato praticamente dato conto di ciò che è stato realizzato – proseguono -. La modalità comunicativa preferita dal commissario e dal sindaco Olivetti, politicamente d’accordo con la sua nomina, è stata quella di privilegiare i giornali e la carta stampata, non curandosi o non ritenendo importante dover informare i consiglieri comunali, che spesso hanno dovuto muoversi tramite accessi agli atti. Fatto che accomuna la Fondazione all’amministrazione comunale". I consiglieri di opposizione sono pronti a presentare un’interrogazione al sindaco riguardo agli affidamenti della Fondazione: "Olivetti chiede alle nostre farmacie di aumentare il fatturato per l’anno 2023, mentre dall’altro la Fondazione, ente commissariato dalla destra senigalliese e regionale, tolga il servizio di fornitura dei farmaci alle stesse farmacie pubbliche".