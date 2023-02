"Fondazione, l’operato è più che trasparente"

Fondazione Città di Senigallia, il Commissario avvocato Corrado Canafoglia affila le unghie e difende il suo operato: ‘Spiace leggere che detti consiglieri abbiano appreso solo il 10.2.2023 di alcune iniziative rendicontate nella recente conferenza stampa di fine mandato quale Commissario della Fondazione’. Il mandato di Canafoglia scadrà il 28 febbraio, nei giorni scorsi il Commissario aveva elencato una serie di iniziative messe in piedi dalla Fondazione: "Il punto distribuzione viveri gestito da Stracomunitari in sinergia con la Fondazione, che aiuta 130 famiglie in difficoltà: di tale importante progetto non solo vi è menzione nel report indirizzato al Comune e da vario tempo i media si sono interessati ad esso, ma basta guardare la lunga fila delle persone che attendono la distribuzione dei viveri fuori dal locale per capire che non solo c’è un problema sociale serio, ma che quel locale cerca di dare una risposta concreta – ha spiegato – ma anche lo spostamento degli alluvionati, la collaborazione con Auser, lo spostamento temporaneo dei disabili dalla struttura gestita dall’Associazione Primavera ai locali della Fondazione". Attacchi sulla mancata trasparenza che il Commissario non ha digerito: "I consiglieri Romano e Pagani si lamentano poi di non sapere cosa è accaduto in Fondazione nel periodo del commissariamento ed addirittura di esser stati costretti a muoversi con accessi agli atti – prosegue -. Non comprendo la critica perché tutto il mio operato di Commissario è tracciato nelle determine che vengono pubblicate periodicamente nel sito istituzionale della Fondazione per rendere la mia attività trasparente, conoscendo i consiglieri in questione ritengo il loro intervento pubblico un mio mero fraintendimento, posto che il mio operato da Commissario deve perseguire l’obiettivo della trasparenza amministrativa e della legalità nell’esclusivo interesse dell’Ente, dei suoi dipendenti e degli ospiti".