Fondazione Opere Laiche: 90 anni di storia, solidarietà e futuro

Sono 90 anni di storia, di solidarietà e futuro. La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes celebra il proprio anniversario presentando il logo ad hoc, realizzato dall’artista Bruno Mangiaterra, e tutte le molteplici iniziative previste per un anno davvero speciale. La presentazione del logo e delle iniziative previste per questo lungo, intenso e ricco anno si è tenuta ieri nel corso di un incontro presso la sede della Fondazione.

"E’ un traguardo importante per la nostra Fondazione – ha dichiarato il presidente Federico Guazzaroni –. Siamo una delle fondazioni più longeve della nostra regione e questo ci riempie di orgoglio. I numeri rendono l’idea delle dimensioni del nostro impegno: Casa Hermes ospita 100 ospiti e impiega 100 dipendenti. Sono tanti i servizi che forniamo alla popolazione del territorio e vogliamo continuare a crescere su questa linea". Tanti gli appuntamenti del 2025 in programma: ad aprile la Fondazione darà un importante segnale al mondo dei ragazzi, con l’apertura del centro di aggregazione giovanile, un luogo pensato per la crescita culturale degli adolescenti; in vista della stagione estiva, tutti e tre i camping turistici di Scossicci in affittanza alla Fondazione, La Medusa, Adriatico e Bellamare, saranno cardioprotetti con un defibrillatore ciascuno, in un periodo che vede le strutture ricettive dell’ente accogliere circa 300mila persone e il mese si concluderà con la presentazione ufficiale della linea di prodotti farmaceutici per la cura personale brandizzata Farmacia Santa Casa. A maggio l’inaugurazione del nuovo parco in zona Scossicci.