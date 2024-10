Fondazione, ora spuntano le "spese allegre"

Contributi alle associazioni, rinfreschi, inaugurazioni, sfilate, ma anche contributi per manifestazioni e competenze social manager per gestire la pagina Facebook dell’ente e una camera ardente da 200mila euro.

Un buco da oltre 36 milioni di euro quello della Fondazione Città di Senigallia che negli ultimi due anni, grazie al lavoro del Commissario Straordinario avvocato Corrado Canafoglia, che è riuscito a riportare i bilanci con il segno positivo, la Fondazione non è fallita. Un lavoro di sinergia con il personale, che per conservare il proprio posto di lavoro si è adoperato per cercare di sanare una situazione economica davvero preoccupante.

Per sopperire ai debiti, l’Ente dovrà privarsi di immobili ‘non strategici’, tra cui il Musinf, acquistato dalla Fondazione per oltre un milione e mezzo di euro ma sul mercato vale solo 400mila euro. La Palazzina Sud, inserita prima a bilancio per 6milioni 612mila 395 euro, è invece apposta nel bilancio 2023 per 770mila euro. L’immobile contiene 17 posti, per un totale di 59 ospiti nelle due palazzine, ma l’Ente può contare su una cucina da 250mila euro che può soddisfare pasti per 400 persone. Sono 500 gli euro per un’associazione motociclistica, mentre ammontano a 800 quelli donati a un’altra associazione, poi ci sono 3mila e 500 euro per ospitalità in hotel, pranzi e rinfreschi, mentre si sale a 23mila euro per sponsorizzare una sfilata di moda. Non mancano contributi da 2mila euro per la mostra di un’artista emergente e 25mila euro per fotografi e varie mostre. Sono 15mila gli euro donati per una manifestazione ma la Fondazione aveva anche social manager che gestiva la pagina Facebook per 2mila e 500 euro. "Spese pazze", come quelle destinate per la realizzazione di una camera ardente nella palazzina sud: si tratta dell’ultima stanza al piano interrato. Un locale attualmente utilizzato come magazzino che non è mai stato utilizzato come camera ardente. Un sotterraneo di tutto rispetto quella della Fondazione Città di Senigallia, nei sotterranei è presente la filodiffusione, ma nonostante le migliaia di euro spese per la ristrutturazione, l’immobile dovrà essere sottoposto ad adeguamento sismico. Gettoni di presenza importanti (500 euro) per i membri della commissione di un concorso di idee indetto dopo l’acquisto del Musinf. Non si badava a spese nemmeno per le linee telefoniche, con un contratto presente per 74 linee e oltre 90 telefoni con centraline annesse, un numero di gran lunga superiore a quello di ospiti e personale.