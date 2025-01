Fondazione ospedale Salesi, si cambia. Ecco il nuovo comitato scientifico

Medici, professori universitari, ricercatori e professionisti di diverse discipline sono i membri del nuovo Comitato tecnico scientifico della Fondazione Ospedale Salesi ETS che ha il compito di supportare e promuovere i progetti, le attività di ricerca e di innovazione introdotte dalla Fondazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, oltre che delle donne nelle diverse età di vita.

I componenti del Comitato tecnico scientifico, tutti direttamente impegnati sul territorio marchigiano, sono: il professor Andrea Ciavattini, direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU delle Marche, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Politecnica delle Marche; la dottoressa Ines Carloni, già responsabile SOSD Malattie Infettive Pediatriche dell’AOU delle Marche e già tutor nell’ambito della Scuola di Specializzazione di Pediatria Università Politecnica delle Marche; il professor Antonio Pompilio Gigante, direttore SOD Clinica di Ortopedia Adulta e Pediatrica dell’AOU delle Marche, professore ordinario di Malattie dell’apparato locomotore all’Università Politecnica delle Marche; la dottoressa Oriana Papa, responsabile SOSD Psicologia Ospedaliera; la dottoressa Giada Tortora responsabile SOSD Genetica Medica e Coordinamento Malattie Rare dell’AOU delle Marche; la dottoressa Giuliana Natalini, pediatra di libera scelta.

"Come Fondazione siamo cresciuti, divenendo un punto di riferimento per lo sviluppo di importanti progetti a supporto dell’attività dei medici e per la concretizzazione di una sanità sempre più all’avanguardia, grazie alla solidarietà della nostra rete di sostenitori che ci affianca ormai da anni – commenta la presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS Cinzia Cocco, ricordando di essere già al lavoro, anche insieme al Comitato tecnico scientifico – su nuovi progetti che possano fare la differenza per i pazienti".