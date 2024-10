Fondazione, perdita monstre: 36 milioni di euro

"Difenderò questo ente da appettiti di privati poco chiari". Il Commissario Straordinario, l’avvocato Corrado Canafoglia, ha relazionato ieri durante la seduta del Consiglio comunale in merito al Bilancio 2023 della Fondazione Città di Senigallia: l’Ente è in perdita per 36milioni e 612 mila 319 euro. Impossibile accedere al credito per l’Ente che mette in vendita i beni non strategici per la Fondazione. A pesare è il debito di quasi 15 milioni di euro nei confronti di società Autostrade: "La somma di 14.164.524 andava accantonata, perché questi erano gli accordi intercorsi con Autostrade – ha spiegato il Commissario - invece sono stati usati per coprire perdite di bilancio, sostenere il costo dell’appalto di ristrutturazione delle palazzine ove sono ospitati gli anziani (circa 7.5 milioni), i costi d’acquisto del Musinf (oltre 1,5 milioni di euro) e quelli del progetto ’Orti del Vescovo’ (oltre 200mila euro), elargizioni e/o sponsorizzazioni di dubbia utilità per l’Ente ( per oltre 300 mila euro). Sono state sponsorizzate mostre e sfilate di moda, ci sono i documenti che lo dimostrano".

Il debito con Società Autostrade, è stato ridotto a 7 milioni di euro: "Tutto quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto insieme al personale che lavora con me – prosegue il Commissario - ho limitato l’esborso della liquidità a 7 milioni, trattenendo circa 1,5 milioni per fronteggiare ogni emergenza finanziaria, posto che l’Ente non accede al credito bancario per le difficoltà in cui versa e deve rispondere a ogni impellenza con propria liquidità. Il saldo del residuo avverrà tramite la vendita di beni (area del monoblocco ospedaliero, terreni in Ponte Lucerta e frustulo di terreno) da perfezionare nel 2024 per circa 1 milione di euro, che fa scendere il debito a 6milioni 887mila 480 euro oltre interessi cui far fronte con la vendita degli immobili ’non strategici’".

Ad aggravare la situazione, i valori ‘gonfiati’, un milione e mezzo per il Musinf che ha un valore di 400mila euro: "Ci tengo a precisare che questo Comune non ha nessuna intenzione di acquistare il Musinf – ha spiegato il sindaco Olivetti – chiedo al Commissario se ci sono offerte tangibili per il progetto Orti del Vescovo, per quanto riguarda il Cda, credo che, com’è sotto gli occhi di tutti la situazione attuale e lei Commissario mi permetta, solo persone che ‘non sono sane di mente’ si prendono in mano una situazione come questa senza portarla nelle sedi opportune. E credo che parlare di Cda in questo momento non sia opportuno".

I consiglieri di maggioranza hanno evidenziato l’operato del Commissario che ha fatto fiorire numerose attività attorno alla Fondazione, tutte con fini sociali. Una partita aperta quella tra la Fondazione, proprietaria dei locali del Laboratorio Analisi e del terreno su cui è stato costruito il monoblocco del ‘Principe di Piemonte’, entrambi da monetizzare. "Come ha detto il sindaco, solo un pazzo entra dentro la situazione di questo genere con una parte della città che guarda, una che vuole coprire e una che non vuole risolvere il problema – ha concluso -. La vita mi ha dato tanto e mi ha portato via tanto, ma sento che posso dare qualcosa a questo Ente".

Silvia Santarelli