Fondazione Pergolesi Spontini, Giro d'Affari Cresce a 2,8 Milioni di Euro

Cresce il giro d’affari della Fondazione Pergolesi Spontini e raggiunge quota 2,8 milioni di euro contro i 2,2 dell’anno precedente. "È un chiaro segnale della ripresa dell’attività teatrale, vicina ai valori storici, dopo i difficili anni della pandemia" spiegano dalla Fondazione. L’assemblea ha deciso di destinare l’avanzo di esercizio di 21.492 euro a incremento del patrimonio. Lo scorso anno sono stati 848 i lavoratori impiegati a vario titolo negli spettacoli e nelle produzioni (nel 2021 furono 447), di cui 761 artisti contrattualizzati, le giornate lavorative erogate sono state in totale 9.737. Per le attività di produzione lirica diretta, tra Festival Pergolesi Spontini e stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi, sono state realizzate 51 date di spettacolo (nel 2021 furono 36). Più che raddoppiati gli eventi di spettacolo, rispetto all’anno precedente: nel 2022 sono stati 138 gli eventi aperti al pubblico (84 quelli direttamente organizzati dalla Fondazione), per un totale di 25.402 spettatori. Nel 2021 gli eventi furono 62 (51 quelli direttamente organizzati dalla Fondazione), per un totale di 9.044 spettatori, nelle sale teatrali con capienza ridotta nel rispetto delle regole anticontagio. Ben 5.181 studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, sono stati coinvolti in progetti educativi, sociali o hanno partecipato con la propria classe o la propria famiglia alle diverse proposte di spettacolo rivolte ai ragazzi e ai giovani. E 1.319 visitatori hanno partecipato a visite guidate e itinerari per conoscere il Teatro, le sale Pergolesiane e la città di Pergolesi.