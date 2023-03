"Fondazione, pronto uno spacchettamento"

Ai Consiglieri comunali è stata recapitata la relazione del Commissario Canafoglia sulla gestione 2022 della Fondazione. "Siccome la gestione della Residenza Protetta non è economica tanto vale chiuderla destinando una delle due palazzine attuali a Casa della Comunità (non prevista finora dal piano sanitario regionale per Senigallia) e senza precisare se hub o spoke e l’altra a Ospedale di Comunità per cure intermedie. Progetto possibile oggi proprio grazie agli investimenti del vituperato Dott. Guzzonato – spiega Gennaro Campanile, consigliere Amo Senigallia -. Il piano non è un’idea ma un progetto firmato dal Direttore Uoc Anziani di Senigallia (Dott. Alessandro Marini) e dal Dirigente dei Servizi Sociali di Ambito (Dott. Maurizio Mandolini) su carta intestata delle rispettive aziende e presentato alla Regione Marche. Il Commissario straordinario avvocato Corrado Canafoglia propone anche la bozza di un accordo tra Fondazione ed Opera Pia per la creazione di un nuovo ente per la gestione delle "cure intermedie" di 40 posti letto, trasferimento del personale della Fondazione aggiunta di qualche figura professionale proveniente dall’Opera Pia. La Fondazione non è "roba sua" ma dei senigalliesi che sono rappresentati dal Consiglio Comunale. Canafoglia rappresenta solo se stesso, dovrebbe ricordarselo".