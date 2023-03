Fondazione, prorogato il commissario Il Pd attacca: "Si ritarda il nuovo cda"

"Fondazione, situazione kafkiana. Continuano i rinvii, incarico al commissario in prorogato fino al 14 aprile, non si capisce per quale motivo". Il Commissario avvocato Corrado Canafoglia, ex presidente della Fondazione Città di Senigallia, che lo scorso agosto aveva rassegnato le dimissioni insieme a tutto il Cda, era stato nominato Commissario dalla Regione e dieci giorni fa, prima del termine del suo mandato (31 marzo 2023) aveva reso noti i risultati ottenuti per rimpinguare le casse della Fondazione che resta comunque in una situazione delicata soprattutto dal punto di vista economico.

La notizia della proroga del suo incarico ha scatenato la polemica dell’opposizione: "Con una scarna comunicazione del presidente Bello, esecutore politico assieme al sindaco Olivetti oramai, la Regione ha concesso 10 giorni in più al commissario Canafoglia per presentare la propria relazione in merito all’attività svolta. D’altronde un anno non bastava per produrre la relazione e il commissario, abile risanatore, si è dimostrato di non avere il controllo degli uffici amministrativi, rei di non aver fornito i dati in tempo, a detta del commissario, per permettere la redazione del documento. Sono stati chiesti 10 giorni in più quando, guarda caso, l’8 marzo discuteremo il rinnovo del Cda con una delibera richiesta dai gruppi Pd, Vivi, Vola, DaF – affermano i gruppi di opposizione -. In questo modo potremmo non avere elementi, probabilmente, per giudicare l’operato del commissario".

Risultati che hanno sollevato le critiche dell’opposizione: "Tutto ciò evidentemente, con una piena responsabilità politica di Regione e Comune di Senigallia, continua ad andare a discapito di famiglie e ospiti della struttura, creando ulteriori disagi in termini assistenziali – spiegano -. Oltre a questo, che già di per se basterebbe, registriamo come la Regione Marche, in nome di non si sa quale normativa, abbia dichiarato che il ‘Commissario straordinario opera in regime di prorogatio fino alla data del 14 aprile p.v. Una totale nebulosità, mancanza di trasparenza e chiarezza, portate avanti dalla Regione e avallate dal Comune. È curioso che la proroga sia stata concessa per 45 giorni".