Fondazione, prorogato l’incarico a Canafoglia

La Giunta regionale ha prorogato ieri l’incarico di Commissario Straordinario della Fondazione Città di Senigallia all’avvocato Corrado Canafoglia, una riconferma che ha sollevato polemiche da parte dell’opposizione: "Un eufemismo, considerati gli irrisori risultati ottenuti, per di più ottenuti quasi esclusivamente sulla pelle dei dipendenti, vittime di demansionamenti e licenziamenti, e tagliando i servizi erogati dall’ente – spiega il capogruppo regionale dem Maurizio Mangialardi –. Oggi le difficoltà della Fondazione, così come quelle di tutti gli altri enti gestori, risiedono principalmente nella mancata erogazione dei contributi richiesti alla Regione per far fronte all’incremento dei costi e alla contestuale riduzione degli ingressi durante il Covid". Il Consiglio di Senigallia elegge il Cda della Fondazione e, dopo le dimissioni dell’intero Cda ed il commissariamento, la nomina del commissario è di competenza della Regione con cui lo stesso dovrà relazionarsi. Una settimana fa il commissario aveva mostrato il bilancio della Fondazione e parlato di nuovi progetti che sono in fase di avvio per cercare di risanare i conti. Contro Canafoglia è anche il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile: "Se l’anno scorso il commissariamento aveva una logica, quest’anno la sua riconferma segna una sconfitta clamorosa della destra senigalliese che governa la città. Infatti lo stesso commissario scrive testualmente nella sua relazione di fine mandato: "continuare nell’opera di risanamento, portare a termine il progetto industriale della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, affrontare le problematiche che deriveranno dall’emissione della sentenza Autostrade" sono "attività che difficilmente possono essere portate a compimento da un CdA di nomina politica, che gestirebbe l’ente con logiche politiche che nulla hanno a che vedere con una sana gestione aziendalistica", afferma il consigliere.