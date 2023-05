Fondazione Salesi Ecco il nuovo Cda

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ospedale Salesi onlus. La compagine, designata per il triennio 2023 - 2025, vede al vertice la dottoressa Cinzia Cocco, nominata presidente della Fondazione dal primo aprile. Riconfermata nel ruolo di direttore la professoressa Laura Mazzanti, consigliere designato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche. La Fondazione Ospedale Salesi onlus opera per donare sollievo ai bambini ricoverati durante la loro degenza ospedaliera. Riconfermati la dottoressa Maria Rita Materazzi, consigliere rappresentante del Comune di Ancona, il dottor Fabrizio Burzacchini, consigliere rappresentante della Provincia di Ancona, la dottoressa Filomena Felcini Fiore, consigliere rappresentante dell’Associazione Patronesse per l’Assistenza del Bambino Spedalizzato, il professor Fernando Maria De Benedictis, consigliere rappresentante dell’Associazione Patronesse per l’Assistenza del Bambino Spedalizzato, l’avvocato Saverio Sabatini, consigliere rappresentante dei soci promotori. Nella compagine dei partecipanti, il professor Luca Butini, rappresentante dell’Associazione Anlaids, il dottor Niccolò Matteo Monicelli, rappresentante della Società Simonetta spA, il dottor Danilo Falappa, direttore generale della Innoliving spa, il presidente del Collegio Sindacale Camillo Catana Vallemani, sindaci effettivi Serenella Spaccapaniccia e Mauro Sebastianelli.