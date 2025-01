Fondazione Salesi, Epifania speciale per i bimbi

La solidarietà ha reso speciale l’Epifania di tanti bambini grazie alla generosità di I Com SpA, l’azienda multinazionale marchigiana, partner della Fondazione Ospedale Salesi, che durante le festività natalizie ha donato più di 400 strumenti musicali Bontempi. Un grande gesto di generosità che ha regalato gioia e spensieratezza a chi vive un momento di difficoltà.

Gli strumenti musicali, dopo essere stati donati ai bambini ricoverati presso il Dipartimento materno infantile Salesi e alla Lega del Filo d’Oro, hanno illuminato anche l’Epifania dei bambini della Fondazione Don Gnocchi. "Crediamo che ogni bambino abbia diritto a un momento di spensieratezza e che la musica possa essere un mezzo potente per portare luce nelle vite di chi affronta situazioni difficili", ha dichiarato Andrea Ariola, amministratore unico di I Com SpA, azienda titolare del marchio Bontempi e presente in oltre 80 Paesi del mondo.

"La sinergia tra la Fondazione Salesi, imprese e strutture sanitarie è in grado di fare la differenza, portando solidarietà a bambini e famiglie", in un impegno "che prosegue tutto l’anno, per accompagnare con amore i piccoli pazienti nel loro percorso di guarigione, per affiancarli durante cure e interventi chirurgici, rendendo più lieve e meno traumatica la permanenza in ospedale", l’intervento della Fondazione.