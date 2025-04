Fondazione Salesi, una Pasqua di solidarietà

Torna anche quest’anno la Pasqua solidale della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Colorate e belle, le uova della Fondazione Ospedale Salesi ETS sono buone due volte: contengono sorprese speciali per i bambini che le riceveranno in dono, ma la sorpresa più grande è per i piccoli pazienti ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell’AOU delle Marche e per le loro famiglie. Quest’anno la vendita delle uova, delle colombe e degli ovetti, andrà a sostenere il progetto della Casa di accoglienza della Fondazione Ospedale Salesi ETS che ospita le famiglie dei bambini che vivono lontano da Ancona, durante tutta la fase del ricovero ospedaliero. La Casa di accoglienza fornisce ospitalità gratuita a genitori e nonni.

Tante le delizie solidali: dalle colombe artigianali alle uova pasquali artigianali, passando per gli ovetti di cioccolato, i lecca-lecca ed un simpatico orsetto con uovo di cioccolato. I dolci possono essere acquistati sul sito della Fondazione Ospedale Salesi ETS (https://www.fondazioneospedalesalesi.it/categoria-prodotto/pasqua-solidale).

Nelle giornate di martedì 15 aprile dalle ore 9 alle ore 13 e giovedì 17 aprile dalle ore 9 alle ore 13 i prodotti pasquali della Fondazione Ospedale Salesi ETS potranno essere acquistati presso il presidio Salesi dove sarà allestita ad hoc un’apposita vetrina di Pasqua.