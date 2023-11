Fondazione Scarponi, ecco la panchina bianca per ricordare le vittime della violenza stradale

Inaugurata ieri pomeriggio in piazza Bramante la "panchina bianca", un’idea della Fondazione Scarponi per ricordare le vittime della violenza stradale. Dopo il taglio del nastro, spazio alla Vr experience "per scoprire l’importanza della guida sicura tramite un simulatore di guida in stato di ebrezza". E poi sono seguite nel pomeriggio, in piazza Bramante, delle attività laboratoriali dedicate ai più piccoli sui temi dell’educazione stradale e della mobilità sostenibile per imparare divertendosi.