Fondazione Senigallia, licenziamenti legittimi

Sono legittimi i tre licenziamenti disposti dal Commissario Straordinario della Fondazione "Città di Senigallia" Corrado Canafoglia nei confronti dei dipendenti che ricoprivano il ruolo di cuoco e di addetti al refettorio.

A stabilirlo, con tre distinte sentenze, è stato il Tribunale del Lavoro di Ancona. La vicenda parte dall’azione di ristrutturazione aziendale, intrapresa dal Commissario della Fondazione nell’ottica di risanare i bilanci dell’Ente, anche per la voce del personale. In particolare il Commissario aveva rilevato la presenza di 45 dipendenti e di 2 cooperative esterne, una delle quali con costi annui arrivati a picchi di 300mila euro. Numeri ritenuti eccessivi dal Commissario rispetto al fabbisogno dell’Ente. A fronte di questi numeri era emerso un monte ore totali di 12.700 per ferie e banca ore non godute dai dipendenti per un ammontare che superava i 280mila euro, con una modalità di somministrazione del personale da parte della cooperativa che presentava più di un dubbio sulla legittimità dell’operazione. Pertanto il Commissario Straordinario aveva proceduto a risolvere il rapporto con la cooperativa che somministrava il personale, aveva indetto una gara tra ditte del settore della pulizia aggiudicando il servizio alla Cooperativa "Progeil" di Senigallia e riorganizzando le modalità di lavoro del personale dipendente riuscendo a ridurre gli addetti dai 45 agli attuali 29.

Esternalizzato anche il servizio cucina, previa gara, aggiudicatosi dalla ditta Cimas con un risparmio annuo di circa 90mila euro. A seguito di questa esternalizzazione e riorganizzazione sono stati licenziati un cuoco e 2 dipendenti addetti al refettorio, per i quali il Commissario si era attivato per consentire loro di essere riassunti dalla ditta che si aggiudicava l’appalto. Licenziamenti impugnati dai tre dipendenti.

Ieri mattina il Tribunale del lavoro di Ancona ha ritenuto legittimi i tre licenziamenti, i presupposti e l’attività di riorganizzazione del personale. "Sono soddisfatto a metà, poiché da una parte il Tribunale sancisce la legittimità del mio operato nell’interesse della Fondazione, dall’altra umanamente non posso non pensare con amarezza a 3 lavoratori licenziati per far quadrare il bilancio dell’Ente date le precarie condizioni economiche, i quali però non hanno accolto l’aiuto di essere ricollocati con un lavoro dignitoso - commenta Canafoglia -. La via del risanamento della Fondazione è stata intrapresa e sta dando importanti risultati concreti, tuttavia non posso tacere il fatto che la fine di tale percorso è ancora lunga".

