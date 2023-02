"Fondazione, serve subito il nuovo cda"

"E’ necessario procedere quanto prima al rinnovo del Cda della Fondazione Città di Senigallia". Ad affermarlo sono i gruppi consiliari di minoranza, dopo le travagliate vicissitudine della fondazione partecipata del Comune. Dopo le dimissioni del neo presidente Corrado Canafoglia e la nomina dello stesso come Commissario Straordinario, la Fondazione ha concluso il suo mandato. "Dopo quasi un anno dal commissariamento della Fondazione e avendo concluso quindi il commissario il proprio mandato, riteniamo a questo punto fondamentale tornare alla gestione ordinaria dell’ente - affermano Pd, Vola Senigallia, DaF e Vivi Senigallia - come opposizione chiediamo con forza che si ritorni ad una governance che sia decisa così come previsto dalle norme regionali e Statuto della Fondazione. Pertanto, presenteremo un atto per chiedere l’immediata convocazione del consiglio comunale per procedere al rinnovo del Consiglio d’Amministrazione attraverso il voto del consiglio comunale e ritornando quindi a un pieno processo democratico".

La minoranza consiliare chiede il "ritorno all’ordinaria amministrazione perché c’è una esigenza di piena operatività che deve tenere in conto la mission della Fondazione, ossia in primis la richiesta di assistenza dei pazienti e delle famiglie, in continua crescita".