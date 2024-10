Fondazione Spontini:: "Musica e danza per la solidarietà"

Proseguono le celebrazioni spontiniane con la Fondazione Gaspare Spontini: domani pomeriggio (ore 16) al teatro comunale Spontini il concerto dell’orchestra e l’incontro con il campione di nuoto Alessandro Ragaini. Si tratta dell’evento "Musica e danza per la solidarietà", il cui ricavato sarà devoluto alla casa di riposo. A presentarlo sarà il giornalista Daniele Andreani. Si esibiranno l’orchestra di fiati "Insieme per gli altri", diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, la società Filarmonica, le associazioni Asd Fantasy, il Centro studi danza, l’Lg2 Vallesina e Danzando. L’iniziativa si inserisce all’interno degli appuntamenti promossi dal Comune e dalla Fondazione Gaspare Spontini, che gestisce la struttura per anziani di Maiolati Spontini, con il patrocinio del Consiglio regionale, per celebrare l’anniversario dei 250 anni dalla nascita del grande compositore, nato a Maiolati Spontini.