"Fondazione, sprechi e costi che non reggono"

Il Commissario Straordinario della Fondazione Città di Senigallia Corrado Canafoglia chiarisce: "Non c’è alcuna chiusura della residenza Protetta". Nei giorni scorsi il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile aveva parlato di un ‘colpo di mano’, parole che non sono piaciute a Commissario e dipendenti che stanno valutando l’ipotesi di un’azione legale nei confronti del consiglieri. Ieri, in una conferenza stampa, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Cinzia Petetta, del presidente del Consiglio Massimo Bello e dei consiglieri di maggioranza Marcello Liverani e Davide Da Ros, il Commissario ha parlato dell’inversione di tendenza dello stato patrimoniale dell’Ente: "Per ripristinare la trasparenza amministrativa, oltre 200 delibere inesistenti – spiega l’avvocato Corrado Canafoglia – e la legalità nell’Ente che è interessato da un’indagine penale e da un accertamento dell’Autorità Anticorruzione sui quali è d’obbligo il massimo riserbo. L’inversione di tendenza intrapresa è frutto di un’azione avviata durante il Commissariamento e al mio arrivo l’Ente presentava perdite pesanti (9 milioni e 500 mila euro circa nel 2020) oltre a non pagare tributi, imposte e premi".

L’esercizio 2022 si chiude con un utile di 3mila 468 euro. Durante questo periodo il Commissario Straordinario ha lavorato, insieme ai dipendenti per un’ottimizzazione dei costi di fornitureservizi: "A fronte di un vitto-alloggio per ospiti temporaneamente trasferiti in ospedale per eseguire i lavori di ristrutturazione c’è un credito Asur Marche area Vasta 2, gestione della Residenza Protetta su due palazzine: Torre nord 42 posti e Torre sud 17 posti che è antieconomica – afferma il Commissario – quello della Residenza Protetta è come se fosse un albergo che eroga servizi da 5 stelle dislocato su due edifici distanti tra loro a un prezzo richiesto all’utente finale prossimo a un 3 stelle, costi che non possono essere sostenuti".

Sulla Fondazione resta la spada di Damocle legata alla vertenza con Società Autostrade di cui si attende la sentenza: "Se soccombente l’Ente dovrà restituire oltre 13 milioni di euro più interessi che si aggirano sul milione di euro – prosegue Canafoglia – mentre se vittoriosa la Fondazione dovrà comunque restituire 5 milioni 420mila euro più circa 400mila euro di interessi salvo rideterminazione della Corte di Appello. Il tutto è legato all’indennità di esproprio".

Soldi di cui la Fondazione non dispone, ma si sta valutando l’ipotesi di vendere i terreni di proprietà: "La Fondazione ha una finalità sociale – conclude Canafoglia – continueremo a lavorare anche riguardo alla rete che abbiamo avviato con le associazione, oltre a un progetto che prevede di adibire Torre Sud a Casa della Comunità e Torre Nord ad Ospedale di Comunità di Senigallia con 40 posti adibiti a cure intermedie".