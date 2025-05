"Fondazioni bancarie, basta interferenze"

E’ scontro aperto sulla vicenda dell’accordo tra Fondazione Cariverona e Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana a Fondazione Cariverona. Dopo il duro attacco dell’eurodeputato di Fdi Carlo Ciccioli che contesta l’abbandono del territorio da parte di Fondazione Cariverona, ecco la difesa che arriva dal sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. "Fabriano non ha bisogno di tutori, nè di paladini pronti a dichiararsi difensori delle aree interne per poi smentirsi con i fatti. Desta stupore la posizione assunta dall’On. Carlo Ciccioli, che, criticando il fatto che l’assemblea dei soci della Fondazione Carifac si sia espressa in senso favorevole all’accordo con Fondazione Cariverona, ha fortemente auspicato che l’organo di indirizzo della Fondazione Carifac non ratifichi tale intesa". Non solo, aggiunge che "destano stupore le parole e i toni utilizzati, paventando addirittura la possibilità che l’europarlamentare, in forza dell’immunità di cui gode, possa occupare la sede Carifac e farsi arrestare, se l’organo di indirizzo deciderà di avallare l’accordo". Di qui l’appello: "La politica, o presunta tale, faccia un passo indietro ed eviti improprie invasioni di campo". Ghergo sottolinea inoltre che "vorremmo evitare di assistere a dichiarazioni non consone al ruolo ricoperto, perché chi siede nel Parlamento Europeo, non può utilizzare tale ruolo, come un privilegio che consentirebbe di compiere eventuali azioni non lecite". Ghergo sottolinea come queste posizioni "possono solo indebolire la posizione della prestigiosa Fondazione Carifac e della provincia di Ancona di fronte al dichiarato disimpegno di Fondazione Cariverona".