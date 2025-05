Fondazioni, Ciccioli:: "Non approvate l’intesa"

"Un ’appello’ all’Organo di Indirizzo della Fondazione Carifac di Fabriano, affinché nella seduta del 6 maggio (oggi, ndr) scelga di non approvare la proposta di intesa nella forma attuale" è stato rivolto dall’europarlamentare di Fdi Carlo Ciccioli che chiede "un atto di responsabilità e di lungimiranza, che consenta di sospendere l’iter e di aprire una nuova fase di confronto istituzionale. Solo così sarà possibile definire insieme un accordo soddisfacente, in grado di garantire una presenza più equilibrata e condivisa della filantropia sul territorio della provincia di Ancona, e in particolare nella città capoluogo".

"L’ultimo bilancio consolidato indica un patrimonio di Cariverona di circa 1 miliardo 271 milioni, di questo - ricorda Ciccioli - Ancona e le aree limitrofe beneficia di contributi per circa 3,5 milioni a enti associazioni sociali, culturali, ambientali, l’anno, pari al rendimento circa del 10% dei 1,271 miliardi. Liquidare iniquamente l’ex Cassa di risparmio di Ancona con 30 milioni sui teorici 120 che ha espresso finora, rappresenta un accordo capestro che sono certo anche dalla Fondazione Carifac si comprende. Credo che sotto gli 80 milioni tale liquidazione sia inaccettabile. E sono certo che gli amici di Fabriano condividano questo elementare ragionamento. Ragioniamo nell’interesse della nostra provincia, insieme".

"In merito alla nota diffusa dalla Fondazione Cariverona" l’esponente di Fratelli d’Italia esprime "apprezzamento per il passaggio in cui si conferma ‘il proprio interesse e disponibilità a trovare un’intesa che sia di soddisfazione per la provincia di Ancona".