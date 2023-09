Fondi ai privati per acquistare sistemi di sicurezza

E’ pubblico il bando comunale osimano di cofinanziamento per l’acquisto di sistemi di sicurezza e videosorveglianza. Il contributo per tutti i privati che vogliono acquistare un sistema di sicurezza è fino a 500 euro a fondo perduto senza limiti di spesa. Grazie a questo contributo in 8 anni sono stati installati circa 170 sistemi. Nel 2020 il contributo è passato da 250 a 500 euro ciò ha portato a un forte incremento delle richieste, infatti nel 2022 sono stati presentati 35 progetti a fronte degli 11 del 2019. A luglio poi il Comune ha ottenuto un contributo da parte del Ministero dell’Interno 12mila euro per la realizzazione di un progetto di videosorveglianza dal valore di 30mila. Le nuove spycam, che saranno installate nell’arco di un mese, interesseranno i punti più critici del centro, spesso oggetto di atti di vandalismo, e Casenuove, Santo Stefano e San Biagio.