Fondi alle associazioni. Arrivano i primi "spiccioli"

Le risorse scarseggiano e per il bando della manifestazione d’interesse della cultura il Comune le eroga col contagocce. La giunta ha approvato l’altro giorno il via libera di poco più di un terzo dei messi a bilancio di previsione a fine 2024 per le iniziative culturali dell’anno scorso. Un bando partito in colpevolissimo ritardo anche a causa del cambio della guardia alla guida di Palazzo Camerata, da Anna Maria Bertini a Marta Paraventi. Per ora in cassa ci sono circa 100mila euro che sono stati impegnati per fornire i ristori a 8 associazioni delle oltre 30 che erano rientrate nel bando. Per le altre serve pazienza, ma soprattutto servono i soldi che dovrebbero essere messi a bilancio nella prossima manovra di assestamento, fissata per il mese di luglio.

Complessivamente il bando contava di un budget di 280mila euro, è possibile dunque che l’assessore al bilancio Zinni apra i cordoni della borsa per una parte dei 180mila euro da finanziare e rimandare una terza e speriamo ultima tranche a dopo l’estate. Per ora le associazioni che hanno ricevuto i fondi, erogati in base all’ordine di arrivo in graduatoria, sono Adriatico-Mediterraneo, Spazio Musica, Eclettica, Ventottozerosei, Fondazione Lanari con 15mila euro di contributo (e la possibilità di godere del 20% di anticipo subito), Festival della Storia 12mila euro, Forma Formante 9.151 euro e Arci 5mila euro. Alle stesse il Comune ha dato il patrocinio e messo a disposizione una serie di spazi per le performance, in particolare la Mole.