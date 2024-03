Fondi alle famiglie con tre o più figli. Le domande entro il 22 aprile

Contributo economico a sostegno di nuclei familiari con tre o più figli minori, c’è tempo fino al 22 aprile per le domande. La situazione di difficoltà riguarda l’aspetto sociale ed economico e comporta situazioni di disagio per l’educazione e la cura dei figli. Per l’intervento è previsto un contributo pari a 250 euro ai nuclei che non superano 10mila euro di Isee. I modelli delle domande possono essere ritirati in Comune e per Fabriano all’ambito sociale numero 10-Unione montana dell’Esino e Frasassi.