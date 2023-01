"Fondi del sisma a rischio, recuperati 3,5 milioni"

"Nel 2023 si inizieranno a notare i segni del cambiamento, che, per realizzarsi compiutamente, necessiterà di un orizzonte di almeno due - tre anni. Ma già dai prossimi mesi si vedranno i risultati del lavoro di programmazione e progettazione che stiamo avviando" Così il sindaco Daniela Ghergo snocciolando i prossimi progetti in cantiere e non lesinando critiche all’amministrazione precedente guidata da Gabriele Santarelli. "E’ stata recuperata in extremis la partecipazione del Comune ai progetti di ricostruzionerigenerazione urbana finanziati dal Commissario straordinario sisma 2016 – rimarca l’assessore Pietro Marcolini - per un importo di 3,5 milioni. Nonostante le sollecitazioni dell’ufficio sisma da Fabriano non erano arrivati progetti. Grazie a quei 3,5 milioni recuperati quando ci siamo appena insediati si interverrà sulle aree del centro storico tra palazzo Vescovile, palazzo Chiavelli, palazzo Molajoli, chiesa Sant’Agostino e il borgo di Albacina. Sono stati presentati progetti a valere sui bandi del piano nazionale complementare sisma. Un primo progetto prevede la costituzione di un partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione di contenitori culturali. In questo caso sono interessati il Museo della Carta, la Pinacoteca civica, le chiese di Sant’Agostino e San Domenico e l’Oratorio dei Beati Becchetti, il Cinema Montini, il palazzo Vescovile con il Museo dell’Acquerello, il Palazzo Chiavelli e il Teatro Gentile. Il finanziamento richiesto è di 3,5 milioni di euro. Un secondo progetto è stato presentato per la costruzione di impianti di energia da fonte rinnovabile finalizzati alla costituzione di comunità energetiche e sempre in ambito energetico-ambientale si sta partecipando al bando del Mite per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici". La giunta è al lavoro anche per la riqualificazione del PalaGuerrieri: stanziati al momento 150mila euro per la progettazione, si prevede un costo complessivo di 3 milioni di euro (500mila finanziati dalla Regione)"

Ma anche sul fronte culturale non mancano le critiche rivolte al passato: "Abbiamo ripreso in mano – aggiunge il sindaco Ghergo - anche la partecipazione dell’ente nel cluster delle Città creative Unesco, abbandonata negli ultimi anni. È prevista per la seconda metà dell’anno la presenza di Fabriano alla Biennale dell’Architettura di Venezia, insieme alle altre città creative del panorama nazionale. Un’occasione di visibilità importante per la città, le sue istituzioni e fondazioni culturali, che consentirà di valorizzare produzioni e talenti del territorio. Fabriano è r vincitrice di un bando del Mit per i siti Unesco (96mila euro)".

Sara Ferreri