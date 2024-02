"Fondi europei, le Marche al top". Antonini: alle aziende 192,5 milioni

Le Marche sono tra le prime regioni in Italia nell’assegnazione alle imprese dei fondi della programmazione europea 21-27. Sono 192,5 milioni quanto a risorse movimentate nei bandi a sostegno di ricerca, innovazione, investimenti produttivi, credito per le imprese, e meglio ha fatto (ma con le dovute proporzioni) solo il Piemonte. Parlassimo di sport, sarebbe "uno scatto da centometristi", si compiace l’assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini. Che poi fa i conti: "Siamo al primo posto per valore medio di risorse attivate per impresa (1.403,45 euro) e per abitante (129,98)". "Le nostre aziende sono in assoluto quelle che stanno maggiormente beneficiando di risorse pubbliche", insiste Antonini, e "dal prossimo o al massimo tra due anni si vedranno i benefici" generati da questa maxi iniezione di liquidità "in un momento che sappiamo di grande difficoltà per effetto di crisi internazionali, calo dei consumi e post pandemia". Le risorse attivate con i fondi comunitari ammontano a 49 milioni per ricerca, 44,8 per l’innovazione, 70,4 per gli investimenti produttivi, 28,3 per il credito, veicolate con una serie di azioni strategiche "fondate su semplificazione, coinvolgimento di aziende di piccole dimensioni e start up innovative, transizione digitale ed ecosostenibile, benessere dei lavoratori e welfare aziendale", scandisce l’assessore. Così per la ricerca applicata sono velocità di uscita del primo bando e dotazione a distinguere la Regione, che sostiene progetti dall’avanzato livello di maturità tecnologica e destinati a concludersi con la realizzazione di un prototipo. "Ricerca e sviluppo per innovare le Marche" è il bando, 45 milioni la dotazione, 433 imprese partecipanti, 254 progetti presentati, 110 milioni di contributi richiesti e 190 milioni di investimenti proposti. Coinvolte 280 piccole imprese, 39 start-up, 104 medie e 49 grandi imprese. Al capitolo innovazione "un altro primato per le Marche per rapidità di uscita dei bandi e risorse – calcola Antonini –: 16,7 milioni per lo scorrimento di due bandi Fesr della vecchia programmazione per accelerare la digitalizzazione di processi produttivi e rafforzare la competitività internazionale". Il nuovo bando, invece, "Innovazione di prodotto sostenibile e digitale" (scadenza 28 marzo), destina 28 milioni ai progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio. E veniamo agli investimenti produttivi: qui la Regione ha finanziato progetti sulla base di piani industriali a carattere strategico ed elevato impatto occupazionale. A fronte di un contributo regionale di 37,6 milioni finanziati 25 piani industriali e avviati 177,2 milioni di investimenti. La ricaduta in termini occupazionali è di 803 nuovi posti di lavoro. Per Pmi, imprese artigiane e coop sono stati attivati tre bandi, circa 21 milioni, e la risposta è stata massiccia: 469 domande per le Pmi, 695 per gli artigiani. Investimenti totali previsti: oltre 290 milioni. E ancora: interventi a sostegno di filiere produttive (contributo regionale di 2,6 milioni e 5,2 milioni di investimenti) e infrastrutture per la ricerca industriale (3,3 milioni). Infine, la misura Credito futuro Marche. "La scelta della Regione – spiega Antonini – è di agevolare ogni tipologia di impresa, in particolare piccole aziende, artigiani e lavoratori autonomi, che si trovano spesso in difficoltà nell’accesso al credito bancario". Lo stanziamento iniziale è di 28,3 milioni.