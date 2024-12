I fondi “fantasma”, l’assessore Bertini non trova i 300mila euro promessi. Fondazione Muse in rosso

Ancona, 6 dicembre 2024 – Teatro delle Muse, a meno di un mese dalla fine dell‘anno le casse della Fondazione Muse si troverebbero con un ammanco di bilancio di circa 300mila euro. Si tratta della quota che l’amministrazione avrebbe garantito per passare dai 555mila euro di bilancio a 855mila. Una vera e propria rassicurazione quella che l’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini, aveva espresso al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione. Durante la riunione della scorsa settimana pare che la titolare dell’assessorato avrebbe rassicurato tutti sulla possibilità di ‘portare a casa’ quella somma per coprire le spese e gli investimenti fatti nel corso del 2024 al momento di pianificare la stagione.

In soldoni, è proprio il caso di dirlo, avendo annunciato un aumento del bilancio preventivo di 300mila euro la struttura artistica si è comportata di conseguenza potendo godere su delle risorse certe che, tuttavia, adesso non sono ancora materialmente garantite. Di conseguenza, al direttore artistico della Fondazione, Vincenzo De Vivo, è stata data una cifra più alta del solito per realizzare la stagione lirica 2024. Cifra che è stata spesa, anche se con qualche risparmio grazie alle maestranze del teatro e al direttore De Vivo.

Su invito dei revisori di conti, la Fondazione Teatro delle Muse ha persino inviato una PEC al Comune, socio unico della Fondazione, per evidenziare il problema e chiedere all’ente di farsene carico, ma, si sa, non è possibile intervenire ripianando debiti per un ente pubblico. Il problema che emerge, dunque, è aver annunciato una stagione lirica pagandola con soldi che materialmente non c’erano e, fino a oggi – magari domani arriveranno – non ci sono. La questione ci è stata confermata da parte del Cd’a e in ogni caso la giunta comunale dorica ha ancora il tempo materiale per tappare la falla, ma con le difficoltà a reperire risorse delle amministrazioni adesso trovare quella somma non è cosa semplice. Potrebbero intervenire sponsor privati, a meno che non si scelga un’altra strada, ossia chiudendo il bilancio in rosso per poi risanarlo nel 2025.

Insomma, circa un terzo della somma impegnata per la stagione 2024 non avrebbe una copertura, al momento. È bene chiarire che questo non riguarda la presunta mala gestione del direttore o dei consiglieri che si sono comprensibilmente fidati di quanto diceva il socio unico, ovvero il Comune. Ma non solo. Pare che l’assessore Bertini abbia bloccato la proroga del direttore artistico Vincenzo De Vivo. La proroga è essenziale perché entro il 31 gennaio la Fondazione deve consegnare al Ministero il programma del prossimo triennio, e serve un direttore artistico per farlo. In tal senso si prefigura il rischio che nel 2025 Ancona possa rischiare la perdita della lirica e il finanziamento ministeriale.

Il Teatro di Ancona include due soggetti differenti: Marche Teatro, società partecipata al 100% dal Comune, e la Fondazione Teatro delle Muse, di cui il Comune è socio unico. La Fondazione Teatro delle Muse, nonostante le scarse risorse esterne, ha sempre prodotto le sue opere e i suoi spettacoli.