Fondi per i fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci

Con la firma del decreto del governatore Francesco Acquaroli, in qualità di commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico è stata disposta la realizzazione, quindi la progettazione, l’appalto e l’esecuzione di cinque interventi per 7.248.815,28 euro. Tra questi, anche quello riguardante la riduzione delle criticità nei fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci, tra Castelferretti e Falconara. "La mitigazione del rischio idrogeologico – ha detto l’assessore alla Difesa del Suolo Stefano Aguzzi - rimane un nostro obiettivo e stiamo predisponendo ogni atto utile alla salvaguardia del territorio".