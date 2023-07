"Fondi per il saltarello e per un ruzzodromo"

Scenaria Festival di Potenza Picena: 149mila euro; Notte dell’Orgoglio Marchigiano di Francavilla d’Ete: 25mila euro; Armonie di Pietra ad Ascoli: 33mila euro; skatepark a Osimo: 65mila euro; statua al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno: 20mila euro; luminarie di Castelraimondo: 60mila euro. Queste voci fanno parte del bilancio 2023 della Regione Marche presentato dalla giunta e approvato dalla maggioranza in consiglio nel dicembre scorso. Ora, al di là della massima attenzione messa a favore di Ascoli e i quasi 150mila euro messi per Scenaria a Potenza Picena (la città di Acquaroli), colpisce il fatto che nei rivoli di un bilancio complesso come quello di una Regione siano stati trovati fondi ingenti per tutte quelle iniziative e non si riescano a trovare 50mila euro per salvare l’Istituto di Storia delle Marche. Nel suo intervento durante l’interrogazione urgente presentata in consiglio ieri Antonio Mastrovincenzo ha sollevato diversi dubbi oltre ad attaccare la giunta: "Nel corso di questi anni la vostra giunta ha finanziato con 50mila euro una legge per tutelare il ‘Saltarello’, per le luminarie e per mettere la recinzione in un ruzzodromo (dove si gioca a ruzzola, ndr.) in una cittadina del maceratese. Questione di scelte direte voi _ ha attaccato il consigliere Dem _ e oggi voi avete deciso di non scegliere, ma spero che lo farete e che l’impegno si a mantenuto, altrimenti ne risponderete davanti a tutta la comunità marchigiana. Ormai non c’è più tempo. Sappiate che si sta perdendo un patrimonio culturale e storico di tutta la regione, tra volumi, riviste e un ricco e unico archivio. L’Istituto di Storia ha più volte collaborato con la Regione in questi anni, per il Tavolo della Memoria, per i 50 anni del nostro ente e per le Pietre d’Inciampo che voi continuate a non ricordare". Duro anche l’attacco del capogruppo Dem in consiglio, Maurizio Mangialardi: "Faccio mie le parole del presidente dell’Istituto Storia Marche Franco Amatori: è avvilente dover chiedere di volta in volta contributi, che peraltro sono davvero pochi spiccioli nell’ambito di un bilancio regionale, per mantenere in vita una delle istituzioni culturali più importanti del nostro territorio. Un’importanza testimoniata anche dalle oltre 11 mila firme raccolte dalla petizione lanciata dalla professoressa Carla Marcellini. Ci saremmo aspettati maggiore chiarezza da parte della giunta, invece il futuro dell’Istituto resta avvolto da un manto di indeterminatezza".