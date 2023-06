Fondi per la distribuzione gratuita di alimenti

Assegnati al Comune 36mila euro per progetti di aiuto alimentare. Per il secondo anno consecutivo il Comune è risultato assegnatario di un contributo a valere sul bando regionale per la realizzazione di progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Dei 36mila euro, 30mila sono per beni di investimento e la parte restante per le spese correnti. "Tali somme – spiegano dal Comune - saranno utilizzate rispettivamente per l’acquisto di forni elettrici e di un veicolo per la distribuzione dei beni raccolti e per la realizzazione di eventi formativi e comunicativi. I soggetti che partecipano al progetto, oltre al Comune, sono la Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina P.Oscar, l’Orto del Sorriso, l’associazione S.S. Annunziata e la Fondazione Vallesina Aiuta". "Ringrazio gli Enti coinvolti che hanno promosso la rete - sottolinea l’assessore ai servizi sociali Samuele Animali - che ha permesso di intercettare queste risorse, ma soprattutto per il lavoro quotidiano volto a promuovere inclusione e dignità anche attraverso questo tipo di supporto materiale nelle situazioni di disagio e di povertà, affiancando le istituzioni e spesso anche là dove queste ultime, purtroppo, non arrivano".