Fondi per la giornata Carlo Urbani Scintille durante il Consiglio

Ancora discussioni per lo stanziamento di risorse per la giornata regionale Carlo Urbani (istituita con legge regionale nel 2020) dedicata al grande medico castelplanese a cui proprio sabato è stato dedicato un museo. Ieri il Consiglio ha discusso per oltre un’ora del nodo dopo la presentazione di una mozione del consigliere Antonio Mastrovincenzo (Pd) che richiamava la giunta a stanziare i 30mila euro promessi per il ventennale della morte del medico eroe. Un impegno economico già votato con risoluzione lo scorso anno dall’aula ma non inserito nel bilancio previsionale. Dopo un’accesa discussione tra maggioranza (che accusava di strumentalizzazione il consigliere Mastrovincenzo) e opposizione e l’interruzione della seduta. L’assessore al Bilancio Goffredo Brandoni ha persino ricordato la sua "contrarietà alla diffusione delle bandiere della pace avvenuta a Falconara, strumentalizzate da una parte politica". La maggioranza ha chiesto di trasformare la mozione in risoluzione ma i democrat hanno respinto la proposta. Dopo le discussioni, il presidente Dino Latini ha accettato l’impegno di votare la mozione di Mastrovincenzo, poi varata all’unanimità. "L’auspicio – spiega il consigliere democrat – è che finalmente le risorse previste siano inserite nel prossimo assestamento di Bilancio".