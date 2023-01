Fondi per le chiese colpite dal sisma

Grazie ai fondi previsti dall’Ufficio ricostruzione costituito dopo il terremoto del centro Italia del 2016, saranno ristrutturate e in futuro riaperte al pubblico le chiese osimane danneggiate dal sisma di quell’anno. La chiesa vecchia di San Biagio, nell’omonima frazione a nord di Osimo, la chiesetta del Carmine in via Antico Pomerio, nel cuore del rione San Marco, e la vecchia della Misericordia. Per quest’ultima è in corso già uno studio tecnico avviato dalla Diocesi per cui erano state approvate mozioni in consiglio comunale, fondi a bilancio disposti dalla giunta Pugnaloni e mobilitazioni tra i residenti allarmati dai pericoli di crolli nonostante i vari interventi dei vigili del fuoco. Ad annunciare i fondi, in tutto oltre un milione e mezzo di euro, è stato il sindaco Simone Pugnaloni: "A nome mio personale e di tutta la città ringrazio il commissario per la ricostruzione Legnini per aver inserito tre chiese osimane nei finanziamenti per la ricostruzione. Nell’ordine, la Chiesa del Carmine (500mila euro), quella antica della Misericordia (750mila) e quella antica di San Biagio (350mila). La cittadinanza sarà felice di questa lieta notizia. Uno speciale ringraziamento va a Sua Eccellenza monsignor Angelo Spina che più di tutti ha ricercato questo aiuto per la nostra comunità e un altro al commissario uscente per la ricostruzione Legnini per aver pensato ad Osimo nell’ultimo finanziamento". In alcuni dei tre cantieri molto probabilmente a questi fondi andranno aggiunti finanziamenti della Diocesi tramite la Cei per completare la messa in sicurezza.