Fondi per progetti dedicati all’ambiente

Bando Format, la Fondazione Cariverona mette a disposizione 1,5 milioni di euro per educare i giovani alla sostenibilità. Le domande potranno essere inviate entro il 12 giugno 2023 e dovranno prevedere richieste di cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto. L’obiettivo del bando è diffondere tra le nuove generazioni la rilevanza di comportamenti attenti e responsabili, favorendo capacità di analisi e consapevolezza delle ricchezze e delle fragilità dei territori in cui vivono. I progetti dovranno riguardare uno o più dei seguenti ambiti: gestione dei rifiuti, rispetto dell’ambiente, inquinamento, uso responsabile delle risorse idriche ed energetiche, alimentazione sostenibile, cambiamenti climatici, tutela della biodiversità. "Attraverso questo bando - commenta il presidente di Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco - vogliamo mettere al centro della nostra azione tre elementi che riteniamo fondamentali per il futuro delle nostre comunità: la tutela dell’ambiente, il protagonismo dei giovani, lo sviluppo di modelli educativi innovativi. Si tratta di questioni intimamente connesse tra loro, dalle quali passa lo sviluppo dei territori. Il compito della Fondazione è generare cambiamento, tracciando nuove rotte da percorrere insieme ai nostri interlocutori: l’ampia partecipazione e il grande interesse suscitati dalle edizioni precedenti del bando Format confermano tutto il valore del cammino intrapreso". La selezione di Fondazione Cariverona premierà, in particolare, approcci interdisciplinari, creativi e interattivi che sappiano promuovere la familiarità con le discipline Steam (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica).