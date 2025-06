Fondi Pnrr per installare impianti fotovoltaici

Aumentano i vantaggi per gli aderenti alle comunità energetiche di Falconara. Negli scorsi giorni, infatti, è stato esteso ai Comuni fino a 50mila abitanti il contributo Pnrr per i privati e le imprese che, dopo aver aderito all’associazione di gestione delle cosiddette Cer, decidono di installare un impianto fotovoltaico: verrà loro rimborsato il 40 per cento dei costi sostenuti. Essendo fondi limitati, il beneficio sarà riconosciuto in base alla presentazione delle domande di contributo. "Il finanziamento Pnrr a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici era stato finora riservato ai Comuni con meno di 5mila abitanti – ricordano dal Municipio falconarese –. Con questa estensione, il fotovoltaico non è più un’opportunità per pochi, ma una concreta possibilità per moltissimi territori. Questa misura rientra negli obiettivi del Pnrr e mira a promuovere la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili, incentivando la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili". Per i Comuni con meno di 50mila abitanti, continuano, "si apre ora la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici e accedere a un contributo a fondo perduto del 40 per cento, a patto di aderire a una Cer. Un’occasione concreta per accelerare la transizione energetica e migliorare la resilienza energetica del territorio". L’associazione ‘Comunità energetica Falconara’ era nata a febbraio 2024, dopo l’approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale, con l’obiettivo di gestire le comunità energetiche volute dal Comune e realizzate utilizzando gli edifici pubblici, a beneficio dei cittadini e delle attività economiche aderenti. Le comunità energetiche significano produzione di energia pulita e rimborso fino al 40 per cento del costo delle bollette per famiglie e attività economiche. Falconara è stato tra i primi Comuni delle Marche a promuoverle, mettendo a disposizione il PalaLiuti e la scuola Moro per realizzarle. La comunità di Castelferretti, nata grazie all’impianto fotovoltaico da 83 kilowatt sul tetto del palazzetto, è già funzionante dall’estate scorsa, mentre entrerà in funzione nei prossimi giorni l’impianto da 94 kilowatt di Palombina Vecchia, installato sul tetto della scuola: i tecnici del Gse hanno completato in questi giorni i collegamenti alla rete. Cittadini e imprese possono aderire in qualsiasi momento all’associazione.

"Sono estremamente soddisfatta di questo importante risultato, che dimostra quanto Falconara sia attenta alle tematiche ambientali – esulta il sindaco Stefania Signorini –. È un progetto che guarda al futuro, capace di coinvolgere e interessare non solo i cittadini della nostra città, ma anche tanti altri amministratori della regione. Ricevo spesso telefonate da colleghi sindaci che mi chiedono come abbiamo realizzato questo intervento, con l’intento di replicarlo nei loro comuni. Questo ci rende orgogliosi".