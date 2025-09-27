Fondi regionali, domanda respinta. Colpa di un allegato sbagliato?

Domanda di fondi regionali, con l’allegato sbagliato? Il Comune di Fabriano prepara il ricorso contro l’esclusione da parte della Regione Marche. Lo rende noto la giunta Ghergo dopo la notizia rivelata dall’opposizione (Fdi) dell’errore da parte del personale comunale.

"Avevamo già deliberato ni mesi scorsi – rimarcano dal Comune - la realizzazione con risorse di bilancio di una rotatoria tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi, in modo da eliminare l’unico incrocio con semaforo rimasto in città e favorire la fluidità del traffico. La rotatoria pertanto verrà certamente realizzata nei prossimi mesi, concluso l’iter amministrativo della redazione del progetto e della gara.

Nel frattempo, il Comune ha partecipato a un bando regionale con la richiesta di finanziamento del progetto per 78.400 euro. Lo ha fatto nei termini ricevendo però il 22 settembre scorso la comunicazione di ‘istanza non ammessa’ per un errore formale nel caricamento dei documenti da parte dell’operatore. In tali circostanze viene prevista la procedura di ‘soccorso istruttorio’, che consente l’integrazione della documentazione. Tanto più in casi come questo in cui c’è un documento firmato digitalmente e con data certa.

Tale procedura, applicata verso altri Comuni in casi analoghi del medesimo bando pubblico, non è però stata applicata nei confronti di Fabriano. Per questo – concludono – abbiamo già inviato ai preposti uffici della Regione una richiesta di accesso agli atti finalizzata alla presentazione di un ricorso formale rispetto all’esito della graduatoria che consenta la medesima parità di trattamento riservata ad altri Comuni".