Fondo agricolo conteso: la lite in tribunale

Per venti anni aveva coltivato un pezzo di terra, al confine con la sua proprietà, realizzandoci un orto. Per il vicino confinate però quel fondo agricolo sarebbe stato accatastato come un bene della moglie e non gli sarebbe andato a genio che qualcuno lo utilizzasse per farci crescere pomodori e altre verdure. Così sono iniziati i problemi e le prime cause. Inizialmente il vicino che rivendicava la proprietà, un 64enne di Arcevia, ha fatto aprire un procedimento giudiziario contro l’altro, ultra 80enne, sempre arceviese, ma la causa è finita con un doversi procedere. Questo avrebbe fatto scattare una sorta di vendetta consistita in vari dispetti ai danni di chi coltivava il terreno, ubicato a San Martino di Arcevia. I primi danni risalgono al 2017 e sono continuati fino al 2018 con ben tre querele da parte della persona offesa, l’ultra 80enne, che si è costituito parte civile con l’avvocato Mauro Saraceni. Le denunce hanno portato a processo due persone, sia il 64enne marito della donna che rivendicava la proprietà del fondo che un 90enne loro vicino di casa e che si sarebbe schierato sempre a loro favore concorrendo nei reati per cui sono finiti a giudizio: danneggiamento e invasione di terreno.

Nonostante la vittima, che è poi venuta a mancare, abbia fornito anche 35 fotogrammi dello stato dei luoghi, estrapolati da una telecamera messa per riprendere i danneggiamenti, i due imputati sono stati assolti dalla giudice Tiziana Fancello perché il fatto non sussiste, relativamente all’invasione di terreno, e per non aver commesso il fatto per il reato di danneggiamento. Stando alle accuse i danneggiamenti avevano riguardato un tubo di irrigazione che permetteva all’ultra 80enne di annaffiare i suoi ortaggi. A luglio del 2018 il tubo era stato tagliato in mille pezzi. Nello stesso giorno era stata incendiata una catasta di legna che l’anziano aveva messo da parte per l’inverno. Dopo aver subito i primi danneggiamenti, gli era stato rotto anche un cancello, una sedia e la maniglia del rubinetto della cisterna, l’ultra 80enne aveva posizionato delle telecamere per vedere chi si introduceva nel fondo per fargli i dispetti. Stando alle accuse l’anziano aveva accertato almeno due danneggiamenti a opera del 90enne (anche questo nel frattempo venuto mancare) e del marito della donna che rivendicava la proprietà del fondo.

Marina Verdenelli