Fontana danneggiata, ora si cambia

La fontana San Domenico, già danneggiata da un altro automobilista nel recente passato, sarà restaurata, ma sarà rivista anche la viabilità per fermare l’utilizzo di quella piazza come parcheggio selvaggio. Parole della sindaca Daniela Ghergo dopo il danneggiamento – da parte di un camionista pirata, individuato in una manciata di ore da polizia di Stato e locale, grazie a testimoni e telecamere – dell’importante monumento storico, in degrado già da diversi anni, come rilevato da diversi cittadini sui social nelle ultime ore. Alcuni hanno fatto notare come la fontana fosse "già rotta e legata con del filo di ferro, per precedenti danneggiamenti". La struttura infatti è realizzata in pietra naturale la quale, in assenza di acqua, si sfalda con grande facilità. Non si conoscono ancora i costi dell’operazione, che necessiterà di studi approfonditi e del via libera della Soprintendenza.

"La fontana San Domenico di piazza Quintino Sella – rimarca il primo cittadino – rappresenta un monumento a cui tutti noi fabrianesi siamo affezionati, sia per la sua particolarità che per i ricordi legati al tradizionale mercatino di Santa Lucia. Proprio il suo stato di degrado aveva indotto l’amministrazione, nei mesi scorsi, ad avviare il percorso amministrativo per il suo restauro". Iter però, svela la sindaca "interrotto lo scorso anno, a causa di un danno provocato da un autoveicolo e del contenzioso con la compagnia assicuratrice del conducente. A seguito della chiusura della pratica – aggiunge Ghergo – nelle scorse settimane era stato affidato un incarico a un progettista, per avviare l’iter da sottoporre poi al vaglio della Sovrintendenza ai beni storici e artistici. L’episodio del grave danneggiamento di mercoledì comporterà la necessità di rivedere il progetto di restauro".

Ma sarà rivista anche la viabilità, così come gli arredi urbani di questa parte importante del centro storico, particolarmente vissuta dai fabrianesi. "Parallelamente, l’amministrazione – sottolinea il sindaco – aveva avviato anche il monitoraggio dei flussi di traffico per modificare la viabilità e i parcheggi. Alla luce di quanto accaduto, è evidente che dovrà essere rivista anche la viabilità in piazza Sella, oltre che la dislocazione dei posteggi, essendo spesso la piazza utilizzata come un parcheggio selvaggio, nonostante i controlli della polizia locale. Ringrazio le forze dell’ordine, polizia locale e di Stato – conclude il primo cittadino – per il pregevole lavoro svolto, che ha consentito di identificare e rintracciare l’autore del danno, e che quindi consentirà al Comune di poter essere risarcito del grave danno subito".

Sara Ferreri