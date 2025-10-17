Fontana distrutta, inchiodato il camionista

Fontana di San Domenico, distrutta, la polizia di Stato e la polizia locale, grazie alla collaborazione preziosa di alcuni testimoni e dei varchi da poco installati, trovano e incastrano il responsabile, che, probabilmente tramite assicurazione, dovrà ora risarcire l’ingente danno. Si tratta di un camionista 50enne anconetano che, raggiunto dagli agenti alcune ore dopo il fatto, non ha saputo spiegare perché non si fosse fermato dopo aver impattato, nel fare manovra, contro la storica fontana di piazza Quintino Sella.

Le sue responsabilità saranno al vaglio anche dell’assicurazione del mezzo: in ballo c’è il risarcimento dei danni, ancora da quantificare a cura di esperti sotto il controllo della Soprintendenza, oltre a una raffica di multe, fino a 2.200 euro. Erano le 13.30 di mercoledì quando una volante del commissariato, passando in piazza Quintino Sella, non ha potuto fare a meno di notare l’importante danneggiamento della fontana di San Domenico. La presenza dei poliziotti in piazza ha attirato alcune persone che riferivano come, poco prima, un camion, impegnato in una manovra, fosse entrato in collisione con il bene storico, provocandone il grave danneggiamento.

Le testimonianze hanno riferito, con dovizia di particolari, la manovra sconsiderata; i presenti avevano anche annotato la targa del mezzo, che dopo il danneggiamento, invece di fermarsi, si era allontanato velocemente. Le ricerche, subit scattate, lì per lì non avevano dato esito positivo. Sul posto è intervenuto anche il personale del comando di polizia locale di Fabriano, il quale, dopo i rilievi, ha avviato un’attività capillare di ricerca di numerose telecamere pubbliche e private del centro storico, per ricostruire i movimenti del camionista pirata.

Dopo l’impatto, probabilmente in preda al panico, è transitato per ben due volte in ztl, immortalato dagli occhi elettronici. Il mezzo è stato così identificato con precisione in un camion di portata superiore ai 35 quintali, il cui accesso in piazza non era consentito. Il veicolo era adibito a consegne merci conto terzi. Al 50enne anconetano, individuato e identificato nel tardo pomeriggio di mercoledì dai poliziotti, sono state elevate una serie di sanzioni amministrative. Oltre a dover risarcire l’ingente danno al bene tutelato dalla Soprintendenza, gli viene contestato il danneggiamento colposo della fontana storica, l’accesso arbitrario in piazza Quintino Sella (sanzione che va da 87 a 344 euro), ma anche l’accesso abusivo nella ztl (da 83 a 322 euro, da raddoppiare per via del doppio transito) e la fuga dopo incidente con danni alle sole cose (da 302 a 1208).

Rischia di dover pagare sanzioni fino a 2.200 euro, oltre al risarcimento dei danni.

Sara Ferreri