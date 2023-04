Fontane del centro, bisogna ripararle

Da riparare entrambe le fontane del centro spostate con non poche polemiche negli ultimi anni: quella coi leoni in piazza della Repubblica e quella in piazza Pergolesi. La prima funziona male l’altra non funziona, l’acqua tolta ormai da qualche settimana, non sgorga più l’altra. Si procederà a sistemarle con una spesa complessiva di 1.100 euro. "La pompa della fontana in piazza Pergolesi risulta irreparabilmente danneggiata – spiegano gli uffici comunali – pertanto al momento non funzionante e non è conveniente la sua riparazione. Dunque è necessario procedere con l’installazione di una nuova pompa al fine della sostituzione di quella danneggiata". Costo poco meno di 428 euro. Qui alcuni residenti lamentano l’uso del monumento (videosorvegliato) da parte di bambini e ragazzi come palestra su cui arrampicarsi In piazza della Repubblica invece "è stato rilevato il malfunzionamento dell’impianto di pompaggio della fontana che risulta particolarmente rumoroso. Necessario procedere con la sostituzione dei cuscinetti e con una verifica complessiva". Costo per ora di poco inferiore ai 710 euro.