Fontenera conquista due quarti posti

Bell’inizio d’anno per le bocce marchigiane con un doppio successo ottenuto fuori regione nel Trofeo Meccanica Piccini Paolo a Cerbara di Città di Castello. Fontespina e XXIV Maggio Macerata la fanno da padroni, ma si distingue anche la formazione del Fontenera Cerreto d’Esi che conquista due quarti posti. Nella categoria A vittoria per Fernando Rosati-Francesco-Tosoni (Fontespina). Quarto posto per Marco Antonini e Alessandro Stia (Fontenera Cerreto d’Esi). Vittoria e quarto posto per le Marche anche nella gara per le categorie BCD. Successo di Franco Picchio-Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata) che superano in finale i padroni di casa Pescari-Lucarini. Sconfitti da questi ultimi in semifinale Mirko Quido e Fabio Cammertoni (Fontenera Cerreto d’Esi).